أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الخميس، مع انحسار المخاوف بخصوص اضطرابات الشحن بطول مسار البحر الأحمر حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير 1.02 دولار، أو نحو 1.3% إلى 78.63 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم مارس والتي كانت تعاملاتها أكثر نشاطا 92 سنتا، نحو 1.2% إلى 78.62 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو نحو 1.1% إلى 73.29 دولار للبرميل.

