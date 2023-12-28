أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الخميس، مع انحسار المخاوف بخصوص اضطرابات الشحن بطول مسار البحر الأحمر حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير 1.02 دولار، أو نحو 1.3% إلى 78.63 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم مارس والتي كانت تعاملاتها أكثر نشاطا 92 سنتا، نحو 1.2% إلى 78.62 دولار للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو نحو 1.1% إلى 73.29 دولار للبرميل.
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