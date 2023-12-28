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هبوط مخزونات الخام الأميركية بشكل حاد الأسبوع الماضي

12/28/2023 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بتراجعها 2.7 مليون برميل.
وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليوم 22 ديسمبر.
وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 58 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.




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