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الدولار يتراجع أمام الين ويعوض خسائره أمام اليورو

12/28/2023 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار أمام الين الياباني، لكنه عوض أغلب الخسائر المبكرة التي تكبدها أمام اليورو، الخميس، في معاملات محدودة بينما يتطلع المستثمرون إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى جديد له في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة، وانخفض آخر مرة 0.05 % خلال اليوم إلى 100.82 نقطة.


والمؤشر في طريقه لتسجيل تراجع قدره 2.58 % هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.


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