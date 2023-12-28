الدولار يتراجع أمام الين ويعوض خسائره أمام اليورو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار أمام الين الياباني، لكنه عوض أغلب الخسائر المبكرة التي تكبدها أمام اليورو، الخميس، في معاملات محدودة بينما يتطلع المستثمرون إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى جديد له في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة، وانخفض آخر مرة 0.05 % خلال اليوم إلى 100.82 نقطة.
والمؤشر في طريقه لتسجيل تراجع قدره 2.58 % هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.
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