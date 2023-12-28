​وزيرة الصحة تستقبل السفيرة المصرية والقائم بأعمال سفارة لبنان والسفير الباكستاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الصحي.

وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة الصحة بالسفيرة المصرية، وهنأتها بمناسبة تعيينها، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، متمنيةً للسفيرة التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصاً المجالات الصحية.

من جهتها، عبّرت سفيرة جمهورية مصر العربية، عن اعتزازها بالعلاقات الطيبة والروابط المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدةً بالتطور والنماء الذي تعيشه المملكة في كافة القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي، متمنيةً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.

كما استقبلت وزيرة الصحة، ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي، ومناقشة عدد من الموضوعات محط الاهتمام المشترك.

بدورها، أشادت السيدة ميرنا خولي، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنمية القطاعات كافة، وخصوصًا القطاع الصحي، الذي يشهد تطويراً وتحديثاً مستمراً، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.

كما استقبلت وزيرة الصحة، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.



وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة الصحة؛ بالسفير الباكستاني، مشيدة بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكدةً أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الصحي، وأهمية الدفع بالجهود المبذولة في مجال تبادل الخبرات المهنية والفنية، متمنية للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي.



وتم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات والمجالات ومنها القطاع الصحي، مؤكدا أهمية فتح أفاق جديدة بما يحقق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.