​وزيرة الصحة تستقبل السفيرة المصرية والقائم بأعمال سفارة لبنان والسفير الباكستاني

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الصحي.
وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة الصحة بالسفيرة المصرية، وهنأتها بمناسبة تعيينها، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، متمنيةً للسفيرة التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصاً المجالات الصحية.
من جهتها، عبّرت سفيرة جمهورية مصر العربية، عن اعتزازها بالعلاقات الطيبة والروابط المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدةً بالتطور والنماء الذي تعيشه المملكة في كافة القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي، متمنيةً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.
كما استقبلت وزيرة الصحة، ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي، ومناقشة عدد من الموضوعات محط الاهتمام المشترك.
بدورها، أشادت السيدة ميرنا خولي، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنمية القطاعات كافة، وخصوصًا القطاع الصحي، الذي يشهد تطويراً وتحديثاً مستمراً، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.
كما استقبلت وزيرة الصحة، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة الصحة؛ بالسفير الباكستاني، مشيدة بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكدةً أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الصحي، وأهمية الدفع بالجهود المبذولة في مجال تبادل الخبرات المهنية والفنية، متمنية للسفير كل التوفيق والنجاح في عمله الدبلوماسي.
وتم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الصحي.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية، عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات والمجالات ومنها القطاع الصحي، مؤكدا أهمية فتح أفاق جديدة بما يحقق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.
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