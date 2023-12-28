رئيس الأمن العام يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه

رئيس الأمن العام يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه
التاريخ
12/28/2023 3:06:42 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالسفير، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بخاصة في المجالات الأمنية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.
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