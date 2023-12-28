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رئيس الأمن العام يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه

12/28/2023 3:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ثاقب رؤوف سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالسفير، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بخاصة في المجالات الأمنية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

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