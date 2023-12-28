محافظ الشمالية يحضر حفل ختام النسخة السابعة من مسابقة الرابح الأكبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر علي عبد الحسين العصفور محافظ الشمالية حفل ختام النسخة السابعة من مسابقة الرابح الأكبر الذي نظمته المحافظة.
وبهذه المناسبة، أكد محافظ الشمالية أننا اليوم نشهد العديد من التحديات مما يدعو إلى العمل على مكافحة العوامل والآثار الجانبية لانتشار الأمراض المزمنة ومنها زيادة معدلات السمنة، وهو ما يدعو إلى العمل على مكافحة العوامل والآثار الجانبية لانتشار الأمراض المزمنة، معربًا عن فخره واعتزازه في تسجيل قصة نجاح للنسخة السابعة لمسابقة الرابح الأكبر، مخاطبًا المشاركين: "أنتم أبطال هذه النسخة، فقد حققتم جميعًا الفوز ، ونتطلع إلى استمراريتكم في المسيرة؛ لتحققوا الأهداف المرجوة، ولتكونوا شعلة أمل وقدوة للآخرين.
وأضاف محافظ الشمالية أن ما تحقق في جميع النسخ للرابح الأكبر كان بفضل تضافر الجهود المشتركة بين القطاعات كافة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة للمتسابقين المشاركين كافة على ما أبدوه من منافسة خلال المسابقة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات الداعمة للمسابقة والقائمين عليها كافة.
من جانبهم، أعرب المشاركون في المسابقة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المحافظة الشمالية على إتاحة الفرصة والمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، مشيرين إلى أن الجميع فازوا بصحتهم قبل فوزهم بجوائز المسابقة.
وفي ختام الحفل قام المحافظ بتكريم الفائزين والجهات الداعمة للمسابقة والمشاركين.
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