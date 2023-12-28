محافظ الشمالية يحضر حفل ختام النسخة السابعة من مسابقة الرابح الأكبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حضر علي عبد الحسين العصفور محافظ الشمالية حفل ختام النسخة السابعة من مسابقة الرابح الأكبر الذي نظمته المحافظة.

وبهذه المناسبة، أكد محافظ الشمالية أننا اليوم نشهد العديد من التحديات مما يدعو إلى العمل على مكافحة العوامل والآثار الجانبية لانتشار الأمراض المزمنة ومنها زيادة معدلات السمنة، وهو ما يدعو إلى العمل على مكافحة العوامل والآثار الجانبية لانتشار الأمراض المزمنة، معربًا عن فخره واعتزازه في تسجيل قصة نجاح للنسخة السابعة لمسابقة الرابح الأكبر، مخاطبًا المشاركين: "أنتم أبطال هذه النسخة، فقد حققتم جميعًا الفوز ، ونتطلع إلى استمراريتكم في المسيرة؛ لتحققوا الأهداف المرجوة، ولتكونوا شعلة أمل وقدوة للآخرين.

وأضاف محافظ الشمالية أن ما تحقق في جميع النسخ للرابح الأكبر كان بفضل تضافر الجهود المشتركة بين القطاعات كافة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة للمتسابقين المشاركين كافة على ما أبدوه من منافسة خلال المسابقة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات الداعمة للمسابقة والقائمين عليها كافة.

من جانبهم، أعرب المشاركون في المسابقة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المحافظة الشمالية على إتاحة الفرصة والمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، مشيرين إلى أن الجميع فازوا بصحتهم قبل فوزهم بجوائز المسابقة.

وفي ختام الحفل قام المحافظ بتكريم الفائزين والجهات الداعمة للمسابقة والمشاركين.