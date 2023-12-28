وزير الخارجية يستقبل السفراء الجدد في الوزارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، كلاًمن السفيرعصام عبدالعزيز الجاسم، والسفير أسامة عبدالله العبسي، والسفير الدكتور وليد خليفة المانع، و الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، والسفير علي جاسم العرادي، والسفير عبدالعزيز محمد العيد،والسفير بسام أحمد مرزوق، بمناسبة تعيينهم سفراء في وزارة الخارجية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الخارجية السفراء

بمناسبة الثقة الملكية السامية، وتعيينهم سفراء في وزارة الخارجية، مشيدًا بالأثر المميز للكفاءات الوطنية وإسهاماتها المقدرة في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، مشيرًا إلى أهمية دور الدبلوماسية البحرينية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالح الوطن والمواطنين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية.

من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بالثقة

الملكية السامية بتعيينهم سفراء في وزارة الخارجية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما من شأنه رفعة مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير طلال عبد السلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية.