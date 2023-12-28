وزير الخارجية يستقبل السفراء الجدد في الوزارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، كلاً
من السفير
عصام عبدالعزيز الجاسم، والسفير أسامة عبدالله العبسي، والسفير الدكتور وليد خليفة المانع، و الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، والسفير علي جاسم العرادي، والسفير عبدالعزيز محمد العيد،
والسفير بسام أحمد مرزوق، بمناسبة تعيينهم سفراء في وزارة الخارجية.
وخلال اللقاء، هنأ وزير الخارجية السفراء
بمناسبة الثقة الملكية السامية، وتعيينهم سفراء في وزارة الخارجية، مشيدًا بالأثر المميز للكفاءات الوطنية وإسهاماتها المقدرة في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، مشيرًا إلى أهمية دور الدبلوماسية البحرينية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالح الوطن والمواطنين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية.
من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بالثقة
الملكية السامية بتعيينهم سفراء في وزارة الخارجية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما من شأنه رفعة مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير طلال عبد السلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية.
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