على متنها 30 راكباً .. طائرة روسية تهبط بالخطأ فوق نهر متجمد

أكد ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا أن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكبا هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا اليوم الخميس بسبب خطأ من الطيار.

وقال ممثلو الادعاء إن الطائرة التابعة لشركة بولار إيرلاينز هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا.

وذكر متحدث باسم مدعي النقل في شرق سيبيريا في بيان "وفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة".

ونشر ممثلو الادعاء صورا للطائرة وهي على نهر متجمد. ونشرت صحيفة إزفستيا صور الركاب وهم ينزلون من الطائرة.

وقالت شركة بولار إيرلاينز في بيان قصير "هبطت الطائرة أنتونوف-24 خارج مدرج مطار زيريانكا".



