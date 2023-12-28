مؤسسة سلطان بن علي العويس تسجل حضوراً ثقافياً لافتاً مع نهاية العام 2023

تميزت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بأنشطة نوعية للعام 2023 توزعت على خارطة الاهتمامات الفكرية والفنية والعروض السينمائية والتشكيلية والأمسيات المتنوعة، التي استقطبت شريحة كبيرة من المهتمين وأصدقاء المؤسسة، حيث شكلت علامة فارقة في المشهد الثقافي المحلي، ووضعت المؤسسة في مصاف متقدمة بين المؤسسات النشطة ثقافياً في الدولة.

فقد كان للتشكيل نصيب جيد من أنشطة المؤسسة، حيث قدمت معرضاً بعنوان (نسيان) للفنان العراقي علاء بشير ترافق مع ندوة عن مسيرته الحافلة، ثم معرض بعنوان (آيات) للفنان الإيراني وحيد جزايري اشتمل على لوحات لفن الخط، وكان للشباب حضور فاعل من خلال معرض الفنانين الشباب (مراود) والندوة المصاحبة له، وكذلك قدم الفنان السوري المخضرم سعد يكن ندوة بعنوان (أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي).

وحقق معرض المبدعين الموهوبين من أصحاب الهمم بالتعاون مع مركز الفن للجميع (فلج) حضوراً لافتاً لما تضمنه من مواهب واعدة وأيضاً ترافق مع ندوة عن تجارب أصحاب الهمم في عالم الرسم.

وشكل معرض الخط (حروف ملونة) لنخبة من الخطاطين الإيرانيين إضافة لموسم التشكيل في المؤسسة، وجاء معرض (غد مستدام) ليكمل أهداف ملتقى الاستدامة الثقافية الذي جرى تنظيمه في جامعة زايد، وكان ختام أنشطة المعرض مع معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبد الله الخان الذي نظمته المؤسسة احتفاءً باليوم الوطني الـ52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

مناقشات

وكان للأنشطة الثقافية والندوات والأمسيات حضورها الكبير أيضاً مثل أمسية الشاعرة شيخة المطيري وحفل توقيع كتابها (فاصلة نقطتان).

كما ناقشت قارئات من مؤسسة بيت القراءة الثقافي من سلطنة عُمان رواية (يوميات روز) للكاتبة ريم الكمالي، واستضافت المؤسسة أمسية وحفل توقيع كتاب «عمتنا النخلة» للكاتب عبد الغفار حسين، وقدم الدكتور أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «الحقل الديني: حدوده، خطاباته، تناقضاته»، وناقشت استراحة معرفة القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

وكان الحدث الأبرز لندوات المؤسسة هو «ملتقى الاستدامة الثقافية لحياة أفضل في الإمارات» الذي أقيم بالتعاون مع جامعة زايد – دبي، وكذلك لمع بريق ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات» الذي تفرد بنوعه وخصوصيته. وشهدت أروقة المؤسسة حفل توقيع كتاب ميرزا الصايغ «القصة الحقيقية»، ثم اختتمت الأنشطة الثقافية بندوة وحفل توقيع كتاب الدكتور محمد الرميحي (يا منزلاً لعب الزمان بأهله) الصادر حديثاً عن المؤسسة.

ونال نادي العويس السينمائي نصيبه الوافر من الاهتمام حيث عُرض فيلم (عسل ومطر وغبار) للمخرجة نجوم الغانم، وكذلك فيلم (حجر الرحى) للمخرج ناصر الظاهري، وفيلم (ساير الجنة) للمخرج سعيد سالمين المري، وجرى نقاش مع صناع تلك الأفلام عن دور السينما في الارتقاء بالذائقة الفنية.

تجديد

ومع تجديد مسرح سلطان بن علي العويس وتطوير أجهزته الإلكترونية نظمت المؤسسة عدة عروض موسيقية واستعراضية على المسرح مثل فرقة بروف آرت دانس، التي قدمت عملاً استعراضياً بعنوان «صدى أرمينيا»، وجذب المغني أمير حسيني شريحة كبيرة من الجمهور عندما قدم حفله الاستعراضي «تأملات الرومي».

كما قدمت فرقة روح الموسيقى أغنيات شرقية توزعت على خارطة الوطن العربي، واختتمت الأنشطة الفنية والموسيقية بحفل كبير لفرقة الإمارات الموسيقية بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي يشرف عليها الفنان عيد الفرج.

كما أسهمت أنشطة شهر القراءة في ضم شريحة جديدة من أصدقاء المؤسسة إلى عالم الثقافة وخاصة القراءات القصصية للأطفال والتي قدمها كل من: صباح ديبي وعلي الشعالي وأحمد محمد وعلي السبعان وحصة المهيري وناديا النجار.



مشاركات

وكان لمشاركة المؤسسة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب زخمه الثقافي، حيث نظمت المؤسسة جملة من الأنشطة في جناحها بمعرض الكتاب أو في القاعات الرئيسة للمعرض والتي كان فرسانها كلاً من:

الشاعر علي جعفر العلاق والشاعر قاسم حداد، والروائي نبيل سليمان، وعقدت العديد من الندوات في جناح المؤسسة بالمعرض، مثل ندوة تجارب وأصوات (شهادات في الرواية الإماراتية) جمال مطر ـ صالحة عبيد حسن ـ عفراء محمود وندوة (جماليات السرد الروائي في الإمارات) .

وحفل توقيع رواية جداريات الشام «نمنوما» نبيل سليمان، ومناقشة رواية أيام الشمس المشرقة للروائية ميرال الطحاوي، بالتعاون مع نادي الكتاب في الإمارات، ثم حفل توقيع كتاب (ثاني السويدي) «ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض» للدكتور شاكر نوري وحفل توقيع كتاب (تراتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم نموذجاً) للناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة.

وتخلل تلك الأنشطة الآنفة الذكر زيارات استطلاعية لمؤسسات ثقافية مثل متحف الشندغة وزيارة وفد المؤسسة لمتحف الشاعر الراحل راشد الخضر في عجمان وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة بعجمان ومع مركز أبوظبي للغة العربية.