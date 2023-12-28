شعراء «سحر القوافي» يحتفون بالعربية بمراكش

تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة، فقرة جديدة من برنامج «سحر القوافي» بفضاء الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، بمشاركة الشعراء: حميد الشمسدي وحليمة الاسماعيلي والنعمة علي ماء العينين، ويقدم الفنان عزيز باعلي بعضاً من أغانيه الجديدة من ألبومه الجديد «فلسطين في القلب».



وخصصت دار الشعر بمراكش، شهر دجنبر، للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ابتداء من فقرة أصوات معاصرة والتي احتفت بتجارب شعرية شبابية، وملتقى المعتمد الدولي للشعر، هذه البرمجة الجديدة والتي تسعى لفتح حوار بين ثقافات الضفتين، وانتهاء بفقرة سحر القوافي والتي تستضيف شعراء القصيدة العمودية في المغرب.

شعراء يتقاسمون محبة لغة الضاد وأسئلة القصيدة في تنوع وغنى تجاربها ورؤاها، وسعي متواصل من دار الشعر بمراكش إلى الانفتاح على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث، القادمة من شجرة الشعر المغربي الوارفة. شعراء سحر القوافي يلتقون في سحر بهاء الحرف ومجازات الكلمة الشعرية، في تنوع اختياراتهم الجمالية وأسئلة الكتابة، وهم أيضاً يتقاطعون في مسارات واختيارات نمط الكتابة الشعرية.



ويشارك الشاعر الدكتور النعمة علي ماء العينين، الأكاديمي بجامعة ابن زهر في أكادير ورئيس جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، في سحر القوافي قادماً من مدرسة الشعر والعلم، إلى جانب الشاعرة حليمة الإسماعيلي والمتوجة بالجائزة الأولى للشعر النسائي المغاربي بمدينة قسنطينة الجزائرية (2010).

والتي تأهلت مرتين في مهرجان أمير الشعراء إلى جانب مشاركاتها الوطنية والعربية، إلى جانب إصداراتها الشعرية (عطش، ما أوسع الموت فيك، نخب حبنا قهوة سوداء، تراتيل الطين). ويأتي الشاعر حميد الشمسدي، أستاذ اللغة العربية والطالب الباحث في سلك الدكتوراه في المقارنات اللهجية، من طانطان، محملاً بعبق الجنوب وولع بالقصيدة العمودية ومجازاتها.



في سحر القوافي تواصل دار الشعر بمراكش الاحتفاء بشهر اللغة العربية، من خلال تجارب شعرية مغربية وكونية، تختتم بها سنة وتفتح ديوان سنة جديدة. لتواصل الدار، في موسمها الثقافي والشعري السابع، الاحتفاء بالشعر وبقيمه، وبأسئلته وقضاياه وبتجاربه الشعرية في تعدد لفقرات برنامجها الشعري وترسيخاً لاستراتيجيتها في أن تكون فضاء الشعر والشعراء المغاربة.



