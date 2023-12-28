«تراث الإمارات» ينظم محاضرة عن الطوابع البريدية

نظم نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الأربعاء، محاضرة افتراضية بعنوان «التراث الإماراتي ذاكرة منقوشة على الطوابع البريدية»، قدمها عبد العزيز النعيمي الباحث في التاريخ البريدي.

وتحدث النعيمي عن أهمية الطوابع في التوثيق، ووصفها بأنها «ذاكرة التاريخ»، فهي تصدر في المناسبات والأحداث التاريخية والوطنية، وتوثق المعالم التراثية والأثرية، وقال إن المعلومات التي يمكن أن يحملها طابع، تغني عن ألف كلمة.

وعرض النعيمي نماذج من المظاريف والأختام والطوابع التي تبين تاريخ الخدمات البريدية في الإمارات، بدءاً من أول مكتب للبريد في الإمارات، الذي أنشئ سنة 1909 في دبي، بطلب من التجار، واستخدمت فيه الأختام والطوابع الهندية حتى عام 1947، حين تم استخدام الطوابع الباكستانية مؤقتاً، قبل أن يصبح تحت إدارة البريد البريطاني من 1948، حيث تم استخدام طوابع الملك جورج، وطوابع الملكة إليزابيث الثانية بعد اعتلائها العرش سنة 1952.

بعد ذلك، بدأت ما عده النعيمي نواة للاتحاد بين الإمارات في 1961، عن طريق طرح إدارة البريد البريطاني من مكتب دبي لأول إصدار يرمز إلى كيان اتحادي حمل اسم الإمارات المتصالحة.

ثم تناول طوابع دائرة بريد دبي الصادرة في سنة 1964، بعد انتقال خدمات مكتب البريد من الإدارة البريطانية إلى حكومة دبي، ونماذج الطوابع الصادرة عن إمارتي أبوظبي والشارقة، بعد افتتاح أول مكتب بريد في كل منهما عام 1963، والطوابع الصادرة عن مكاتب بريد إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بعد افتتاحها خلال عام 1964، وخصائصها وارتباطها بالمعالم والأحداث التاريخية.

كما تناول النعيمي عدداً من الأحداث التاريخية المهمة، التي وثقتها طوابع البريد، حيث رصدت الطوابع التغيرات والأحداث السياسية، والتطور الإداري والاقتصادي في إمارة أبوظبي وبقية الإمارات، وصولاً إلى قيام الاتحاد، وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكوين إدارة البريد فيها، بإصدار المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1972، بشأن توحيد الخدمات البريدية في الدولة.

واستعرض النعيمي مجموعة من الطوابع البريدية، التي تمثل الذاكرة التاريخية والتراثية لدولة الإمارات، إذ حملت صوراً لقطع أثرية من العملات والفخار، تعود إلى حقب تاريخية قديمة، كما وثقت لتراث الغوص والعمارة والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى توثيق البيئة البحرية والبرية بمخلوقاتها وأنشطتها، وتراث الخيول، ومزاينات الإبل، وسباقات الهجن التراثية، والحرف اليدوية للمرأة الإماراتية، والملابس التقليدية، وغيرها من أوجه الحياة والمجتمع في الدولة.



