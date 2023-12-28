ركلات الترجيح تقود بيراميدز للبرونزية في السوبر المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز بيراميدز المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، وانتهى زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال 90 دقيقة حافلة بالأثارة تجاوب معها الجمهور الذي تابع اللقاء، لينال الفائز الميدالية البرونزية والجائزة المالية البالغ قدرها 75 ألف دولار، مقابل 50 الف دولار لسيراميكا صاحب المركز الرابع.
وقدم الفريقان مباراة قوية طوال شوطي اللعب، وكان بيراميدز الأفضل في الشوط الأول الذي شهد أندفاعا هجوميا من الفريقين أثمر عن عدد من الفرص للفريقين دون النجاح في تحويلها إلى أهداف، ومع بداية الحصة الثانية نال سيراميكا الأفضلية وأهدر عدة فرص كانت أبرزها واغربها للبديل أحمد ياسر الريان في مواجهة المرمى الخالي ولكنه لعب الكرة في القائم الأيسر، وبعده نجح أحمد القندوسي في وضع سيراميكا بالمقدمة عندما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 70، لكن بيراميدز رفض الأستسلام وقاتل حتى تمكن من التعديل بهدف حمل توقيع مصطفى فتحي في الدقيقة 78، ليشتعل الصراع على هدف الفوز في الدقائق الأخيرة دون جدوى لتفصل ركلات الترجيح بين الفريقين.
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