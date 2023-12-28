ركلات الترجيح تقود بيراميدز للبرونزية في السوبر المصري



أحرز بيراميدز المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، وانتهى زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال 90 دقيقة حافلة بالأثارة تجاوب معها الجمهور الذي تابع اللقاء، لينال الفائز الميدالية البرونزية والجائزة المالية البالغ قدرها 75 ألف دولار، مقابل 50 الف دولار لسيراميكا صاحب المركز الرابع.

وقدم الفريقان مباراة قوية طوال شوطي اللعب، وكان بيراميدز الأفضل في الشوط الأول الذي شهد أندفاعا هجوميا من الفريقين أثمر عن عدد من الفرص للفريقين دون النجاح في تحويلها إلى أهداف، ومع بداية الحصة الثانية نال سيراميكا الأفضلية وأهدر عدة فرص كانت أبرزها واغربها للبديل أحمد ياسر الريان في مواجهة المرمى الخالي ولكنه لعب الكرة في القائم الأيسر، وبعده نجح أحمد القندوسي في وضع سيراميكا بالمقدمة عندما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 70، لكن بيراميدز رفض الأستسلام وقاتل حتى تمكن من التعديل بهدف حمل توقيع مصطفى فتحي في الدقيقة 78، ليشتعل الصراع على هدف الفوز في الدقائق الأخيرة دون جدوى لتفصل ركلات الترجيح بين الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز