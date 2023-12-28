خصومات تصل إلى 100 ألف دولار..النصر السعودي يعاقب عدداً من لاعبيه لأسباب انضباطية



كشفت تقارير صحفية سعودية يوم الخميس، أن نادي النصر سيعاقب عددا من لاعبيه لأسباب انضباطية.



وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة الكرة في نادي النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري.

وفرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بالتنسيق مع الإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي، غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة.

ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار، شمل ذلك عددا من اللاعبين المحليين والأجانب.

ولكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة قائد النصر ونجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية.

وكان كاسترو أبعد عددا من اللاعبين الموسم الجاري عن المباريات بسبب تأخرهم عن الأوقات المحددة لحضور تدريبات الفريق.

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