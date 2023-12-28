جوجيتسو الإمارات 2023..بصمات خالدة وإنجازات يذكرها التاريخ

شهد عام 2023 انجازات لافتة لرياضة الجوجيتسو، على كافة الأصعدة، خاصة المنتخبات الوطنية، وقد حصد أبطال وبطلات الإمارات على أكثر من 100 ميدالية ملونة خلال هذا العام، فيما قام اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بتنظيم واستضافة عشرات البطولات والفعاليات المميزة التي استقطبت نخبة مواهب ونجوم وأبطال العالم.

وأظهر المنتخب الوطني للجوجيتسو أعلى مستويات الأداء والريادة وسجل مشاركة قوية في 7 بطولات قارية وعالمية، وكانت البداية مع بطولة آسيا للجوجيتسو في تايلاند حيث حصد أبطال المنتخب 16 ميدالية؛ بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وخلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في فرنسا حقق لاعبو المنتخب 16 ميدالية؛ بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، وسجل أبطال البساط مشاركة قوية في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في تايلاند مع إحراز 20 ميدالية؛ بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

كما تألق نجوم جوجيتسو الإمارات ونجحوا في الحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور، وأهدوا الوطن 14 ميدالية؛ بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان.

وتصدر أبطال المنتخب الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين في الجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحققوا عدداً قياسياً من الميداليات بلغ 46 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و12 فضية و19 برونزية.

كما سجل المنتخب أداء مميزا في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر في الصين وحقق 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، كما ساهم الأبطال بتعزيز رصيد الدولة من الميداليات الملونة مع مشاركتهم في بطولة الألعاب القتالية العالمية بالرياض بتحقيق 4 ذهبيات.

وفي عام 2023 دخلت البطلة أسماء الحوسني تاريخ الرياضة الإماراتية وأصبحت أول إماراتية تفوز بميدالية ذهبية في في دورة الألعاب الآسيوية، كما أضاف كل من خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني المزيد من الميداليات الذهبية إلى رصيد المنتخب خلال مشاركتهم في البطولة، والذي وصل إلى 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

ويعتبر إنجاز المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية أيقونة انجازات الاتحاد لعام 2023، مع تحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ مشاركات الرياضة الاماراتية في هذا المحفل الكبير.

ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق إنجاز تاريخي بالنسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والتي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي، و على الرغم من كونها المشاركة الثانية له في المنافسات، بحصد 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، مقارنة بأربع ميداليات في نسخة العام الماضي. وشهدت البطولة عروضاً قتالية مميزة، وحصدت إشادة واسعة من جميع وفود المنتخبات المشاركة بفضل توفيرها أعلى معايير التنظيم والاستضافة، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للفنون القتالية المختلطة.

وسجل منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة مشاركة مميزة في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023 في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تمكن الأبطال والبطلات من إبراز تألقهم وإظهار براعتهم، والفوز بـ 20 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، ما يؤكد سعي أبطال الإمارات الدائم نحو التفوق والتربع على المراكز الأولى.

وسجلت البطلة الإماراتية زمزم الحمادي موسماً حافلاً بالتميز يضاف إلى مسيرتها الفريدة، حيث حصدت ذهبيتين في كل من بطولة العالم للجوجيتسو في كازاخستان وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي لتكون أول فتاة اماراتية تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.

وتقديرا لجهوده الدؤوبة وتميزه الإداري ومساهمته الفاعلة في الوصول برياضة الجوجيتسو إلى العالمية، فاز سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بجائزة الإداري الإماراتي في النسخة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023.

وفاز خالد الشحي بالجائزة عن فئة الرياضي الإماراتي لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 الى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

كما شهدت النسخة السابعة من "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة" فوز بطلة الجوجيتسو الإماراتية مريم الـعلي بجائزة أفضل رياضية شابة، تكريماً لجهودها المتميزة ونجاحها في حصد 13 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الفضل الأكبر وراء كل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وما سبقه من أعوام يعود إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ووتوجيهاتها بتوفير كل المقومات اللازمة لبناء أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على ترسيخ تفوق الدولة الدائم على منصات التتويج العالمية ومواصلة حصد الميداليات.

وأضاف“موسم 2023 يمثل أحد أبرز المحطات في تاريخ الاتحاد، حيث تكللت جهودنا بتنظيم واستضافة فعاليات مهمة، تنوعت بين رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونجحت البطولات في استقطاب آلاف المواهب المحلية والعالمية، التي تنافست على عدد من أغلى الألقاب على مستوى الرياضة”.

وقال“نختتم هذا العام الاستثنائي الحافل بالإنجازات، ونتطلع إلى موسم جديد مليء بالفرص لتعزيز رصيد الدولة من الإنجازات القارية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية لنخبة الأبطال وعاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة”.

ومع ختام الموسم الرياضي الذي حفل بسلسلة طويلة من النجاحات والإنجازات، تتجه الأنظار إلى الموسم القادم، وقال فهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة " نسعى في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إلى أن يشكل الموسم الجديد امتدادا للنجاحات السابقة، في ظل حرص الاتحاد وفرق العمل على الاستثمار الأمثل في المكاسب والبناء عليها، والاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وتطلعات كبيرة".

وأضاف الشامسي أن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد دخلت مراحلها الأخيرة، وأنّه من المتوقع أن يشهد زيادة ملموسة في عدد الفعاليات والبطولات التي سينظمها الاتحاد، وكل المؤشرات تدل على أن الموسم القادم سيكون استثنائيا على الصعد كافة.

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