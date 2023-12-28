الحزم يحرم الاتفاق من تحقيق انتصار غائب منذ أكتوبر في الدوري السعودي

سجل أنتونيو توزي هدفا قرب النهاية ليعوض الحزم تأخره بهدف إلى التعادل 1-1 مع مضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ووصل فريق المدرب ستيفن جيرارد إلى المباراة الثامنة على التوالي دون تحقيق أي فوز ليحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويعود آخر انتصار للاتفاق في الدوري هذا الموسم إلى 28 أكتوبر حين فاز 3-2 على الوحدة.

في المقابل استمر الحزم في المركز 18 والأخير بالدوري بوصوله إلى 13 نقطة.

ولم يشهد الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي فرصا أو محاولات خطيرة على المرمى من كلا الفريقين.

ودخل الاتفاق الشوط الثاني بوجه مغاير بحثا عن التسجيل وسط تراجع من لاعبي الحزم للدفاع.

وكاد الاتفاق أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني بعدما أرسل جوردان هندرسون كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء مرت من أمام دفاع الحزم لتصل إلى موسى ديمبلي الذي سدد بقوة من مدى قريب لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وسدد جورجينيو فينالدوم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن دفاع الحزم أبعدها إلى الركنية قبل وصولها للمرمى.

وبحلول الدقيقة 70 حصل الاتفاق على ما أراد إذ افتتح ديماري جراي التسجيل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أيمن دحمان حارس الحزم.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة 90 عن طريق توزي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على حمدان الشمراني.

وحرم الحارس دحمان الاتفاق من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس من جاك هندري.



الرياض يهزم ضمك

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الرياض 1-صفر على ضيفه ضمك.

بهذا الفوز ابتعد الرياض عن مناطق الهبوط بعدما تقدم للمركز 13 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وظن ضمك أنه تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق سنوسي هوساوي قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل على زميله ضاري العنزي.

وسجل أندري جراي هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة ساقطة من يحيى الشهري ليسدد كرة ساقطة من فوق الحارس المتقدم لتسكن الشباك ويضمن النقاط الثلاث للرياض.

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