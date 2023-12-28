الشراع والتجديف.. إنجازات عالمية وقارية وإقليمية في 2023

حقق اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة الخارجية إقليمياً وقارياً ودولياً في 2023، بحصوله على 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و6 برونزيات، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وحصد منتخب الشراع الحديث 5 ميداليات في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بواقع ذهبية اللاعب خليفة الرميثي " 10 سنوات" كأصغر لاعب في فئة الأوبتمست، وفضية لعادل خالد في منافسات ألكا 7، وبرونزية لضحى محمد آل بشر في منافسات فتيات ألكا 6، بالإضافة إلى برونزيتي مدية النيادي في منافسات أوبتمست تحت 12 سنة، وفي فردي الفتيات.

وأحرز البطل العالمي عادل خالد 3 ميداليات، وكانت البداية بفضية ألكا 7 وبرونزية ألكا 6 في بطولتي العالم للشراع الحديث في مدينة باتايا التايلندية، بالإضافة إلى برونزية الفئة نفسها في آسيوية الشراع بالصين.

وعلى مستوى رياضة التجديف الحديث حصد المنتخب 3 ميداليات ملونة "فضية وبرونزيتان" في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي بتايلاند، وفاز أحمد خميس الحمادي بفضية فئة فردي الرجال، وحمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي ببرونزية زوجي الرجال، كما تمكن سلطان الشامسي وزايد الشامسي من الظفر ببرونزية زوجي الشباب.

وظفر المنتخب بذهبيتي بطولة آسيا للتجديف البحري التي أقيمت في الصين عبر اللاعب حمد سعيد المطروشي في فئة الفردي، وأحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي في الزوجي.

ونجح اللاعب أحمد خميس الحمادي في التأهل الى نهائي فردي الرجال في دورة الألعاب العالمية الشاطئية في بالي الإندونيسية "أنوك 2023"، والتي كانت مقررة في شهر أغسطس الماضي والغيت فيما بعد.

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