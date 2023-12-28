لاعب يهدر أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهدر مهاجم سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان الفرصة الأغرب في كأس السوبر وربما في تاريخ الكرة المصرية وذلك خلال لقاء فريقه ضد بيراميدز لتحديد صاحب المركز الثالث في السوبر المصري.
وفي الدقيقة 65 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، انفرد ريان بمرمى بيراميدز وهو خال تماما من حارسه أحمد ميهوب بعد التحام بين الأخير والمدافع أسامة جلال.
وتقدم ريان بالكرة صوب المرمى الخالي من حارسه وبدلا من وضعه الكرة في الشباك بكل هدوء سددها المهاجم بقوة لترتطم بالقائم وتضيع فرصة نادرة.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الفرصة قد تكون أغرب فرصة مهدرة في تاريخ الكرة المصرية، والبعض وصفها بأنها من أغرب الفرص في التاريخ".
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