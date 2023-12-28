لاعب يهدر أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية (فيديو)

أهدر مهاجم سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان الفرصة الأغرب في كأس السوبر وربما في تاريخ الكرة المصرية وذلك خلال لقاء فريقه ضد بيراميدز لتحديد صاحب المركز الثالث في السوبر المصري.

وفي الدقيقة 65 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، انفرد ريان بمرمى بيراميدز وهو خال تماما من حارسه أحمد ميهوب بعد التحام بين الأخير والمدافع أسامة جلال.

وتقدم ريان بالكرة صوب المرمى الخالي من حارسه وبدلا من وضعه الكرة في الشباك بكل هدوء سددها المهاجم بقوة لترتطم بالقائم وتضيع فرصة نادرة.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الفرصة قد تكون أغرب فرصة مهدرة في تاريخ الكرة المصرية، والبعض وصفها بأنها من أغرب الفرص في التاريخ".





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