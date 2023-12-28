الأهلي قمر 14 في سماء أبوظبي

تُوج الأهلي بلقب بطولة السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه عقب فوزه على مودرن فيوشتر 4-2 مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد في مباراة نهائي البطولة التي أستمرت إلى أشواط إضافية بعد إنتهاء الزمن الرسمي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتمكن الأهلي بخبرة المواعيد الكبيرة من حسم اللقاء في الشوط الإضافي الثاني ، مسطرا إنجازا إضافيا في مسيرته الحافلة بالنجاحات، وكتابة تاريخ جديد يتمثل في فوزه بلقب النسخة الأولى المستحدثة من البطولة التي استضافتها ابوظبي بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، واللقب الخامس له من 7 نسخ أقيمت بأرض الإمارات.

وقدم الفريقان مباراة قوية، نال فيها الأهلي أفضلية الإستحواذ مركزا على الشق الهجومي الذي أجبر فويتشر على التراجع بعض الشي والإعتماد على المرتدات في الحصة الأولى، وتمكن الأهلي من إحراز هدف التقدم برأسية محمود كهربا ق 13 ، وأضاف حسين الشحات أحد أبرز نجوم اللقاء الهدف الثاني ق 34، وتحرر فيوتشر من الدفاع في الحصة الثانية لتعديل النتيجة وبادل الأهلي الهجمات وقاسمه السيطرة والندية،

حتى ترجم جهوده بهدف تقليص الفارق بواسطة عمر السعيد من خطأ للحارس الشاب مصطفى شوبير ق 75، وأتبعه البديل محمد محمود بإضافة هدف التعادل الثاني ق 81، وبعد إنتهاء الزمن الرسمي بالتعادل لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي شهدت ثالث أهداف الأهلي برأسية موديست ق 112، وأمن كريم فؤاد تقدم الأهلي برابع الأهداف ق 115 والذي قضى على أحلام فويتشر ومنح الاهلي اللقب السوبر.

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