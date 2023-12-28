شرطة دبي تدعو سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الضباب

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، خاصة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، والتزامهم بارتداء "السترة العاكسة"، وبالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث سير بين العشرات من المركبات مُخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقين بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خاصة في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة.

قوانين وإرشادات

وشدد اللواء سيف المزروعي، على خطورة حوادث الضباب لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام بسبب عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب والتي تتمثل في خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات ، وكذلك استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربع أثناء القيادة، بالإضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وكذلك الخروج إلى العمل بوقت كافٍ تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير أو وجود الازدحامات المرورية.

السترة العاكسة

كما شدد على ضرورة التزام قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات، بالإضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات والسكوتر، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

تكثيف الدوريات

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها خلال هذه الأوقات في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق والعمل على إبعادها إلى خارج حرمة الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث، منوهاً بكثرة الحوادث التي تقع نتيجة توقف المركبات على جانبي الطريق.

كما ستقوم الدوريات المرورية بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها نتيجة القيادة ببطء.

2841 مكالمة طارئة



تلقـت إدارة مركـز القيـادة والسـيطرة فـي الإدارة العامـة للعمليـات فـي شرطـة دبـي، 2841 مكالمة على رقم الطوارئ 999 خلال ساعات الضباب الصباحية الأولى اليوم الخميس، من الساعة 5 فجراً وحتى 10 صباحاً، كما استجابت غرفة العمليات إلى 51 حادثاً مرورياً خلال الفترة ذاتها عبر انتقال الدوريات الأمنية إلى مواقع الحوادث المرورية.

وحث العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، كافة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر خلال الضباب ومختلف التقلبات الجوية الأخرى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، والحذر من تدني الرؤية الأفقية، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.

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