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الإمارات للفلك : اليوم بدء دخول أربعين المريعي شديدة البرودة حتى 5 فبراير

12/28/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت جمعية الإمارات للفلك أن فصل الشتاء في التقويم التراثي لأهل الخليج العربي ينقسم الى فترتين رئيسيتن "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي" كل منها 40 يوما وبين الفترتين هناك عشرة أيام تسمى "أيام الحسوم" لا تستقر على برد او دفء وتختلف أجوائهن.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك : إن "أربعين المريعي" تمتد لأربعين يوما و بدأت اليوم وتنتهي في 5 فبراير القادم وتتميز بالبرودة الشديدة وتساقط المطر وتنخفض فيها الحرارة لأدني مستوى لها وتوصف بشدة البرد وتوغله باطن الأرض وداخل البيوت ويتشكل الصقيع صباحا ويبلغ البرد أشده وتقل الأسماك في المياه الضحلة بحثاً عن الدفء في الأعماق.

وأضاف ان "أربعين العقربي" تمتد أيضا أربعين يوما و تبدأ في 6 فبراير المقبل و تنتهي في 17 مارس القادم تتميز بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم و يشمل مناطق واسعة و يقال "العقربي تسقي بر وبحر" ، كما تتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين شمال "شمالية غربية" و " شمالية شرقية" و"جنوبية غربية" .

‏‎ و لفت الجروان إلى أن من المصطلحات التراثية المرتبطة بالبرد والشتاء والمنبثقة من اللغة العربية الفصحى ولسان العرب "السبرة " و "‎الصردة" تصف البرودة وتعنيان شِدَّة برد الشتاء .

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