استبعاد لاعب من تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس الأمم بسبب الصحة العقلية



غاب لايل فوستر مهاجم بيرنلي عن تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة الشهر المقبل بعدما قال ناديه الإنجليزي إن حالته الذهنية لا تسمح له بالسفر والمشاركة في البطولة.

وكان فوستر ضمن التشكيلة المبدئية التي أعلنتها جنوب أفريقيا رغم أن بيرنلي أخبر مسؤولي اتحاد اللعبة في البلد الأفريقي بأنه لن يكون متاحا.

ولم يشارك اللاعب مع ناديه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.

لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما عاد للملاعب في 16 من الشهر الجاري في مواجهة إيفرتون وكان ضمن تشكيلة الفريق في الفوز على فولهام مطلع الأسبوع الجاري وشارك أساسيا أمام ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء.

وقال هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا اليوم الخميس إنه تفاجأ بمشاركة فوستر في الشوط الثاني من الخسارة أمام إيفرتون وتواصل مع فيسن كومباني مدرب بيرنلي.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد الإعلان عن تشكيلته "أخبرني 'حسنا لقد لعب 45 دقيقة لكنه ليس جاهزا للسفر'. لا يزال هناك خطر أن يتعرض لنفس المشكلات التي عانى منها قبل شهرين".

وأضاف "لذا، تواصل طبيبنا مع أطباء بيرنلي. حصلت على تقرير طبي جاء فيه أن مشاركة فوستر في البطولة مستحيلة".

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