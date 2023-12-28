أول تعليق من بايدن على مقتلل رهينة أمريكية في غزة

أول تعليق من بايدن على مقتلل رهينة أمريكية في غزة
التاريخ
12/28/2023 3:01:02 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الأمريكية جوديث واينستين، التي كان يعتقد أن حماس اختطفتها، قُتلت على يد الحركة في هجوم السابع من أكتوبر ، مضيفا أن الأخبار أصابته "بالصدمة".
وصرح بايدن الأسبوع الماضي بأن زوجها جادي هاجاي قُتل أيضا في اليوم نفسه.
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