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أول تعليق من بايدن على مقتلل رهينة أمريكية في غزة

12/28/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الأمريكية جوديث واينستين، التي كان يعتقد أن حماس اختطفتها، قُتلت على يد الحركة في هجوم السابع من أكتوبر ، مضيفا أن الأخبار أصابته "بالصدمة".

وصرح بايدن الأسبوع الماضي بأن زوجها جادي هاجاي قُتل أيضا في اليوم نفسه.

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