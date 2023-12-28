أول تعليق من بايدن على مقتلل رهينة أمريكية في غزة



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الأمريكية جوديث واينستين، التي كان يعتقد أن حماس اختطفتها، قُتلت على يد الحركة في هجوم السابع من أكتوبر ، مضيفا أن الأخبار أصابته "بالصدمة".

وصرح بايدن الأسبوع الماضي بأن زوجها جادي هاجاي قُتل أيضا في اليوم نفسه.



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