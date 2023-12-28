4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 665 مبايعة بقيمة 2.53 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 685.7 مليون درهم و616 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.85 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 84.32 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 83.72 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.



وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 133.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 113.8 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3.97 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 131.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.





وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 111.91 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 343.33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 112.22 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.06 مليار درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 647.33 مليون درهم و123 رهونات فلل وشقق بقيمة 412.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي بقيمة 308.12 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 149.5 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 600.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 190 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 159.17 مليون درهم.