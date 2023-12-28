تعاون خرائط Petal Maps من هواوي و تواصل سوبر آب لتقديم خدمة خرائط مستقبلية

وقّعت خرائط بيتال، نظام الخرائط الخاص بهواوي، مذكّرة تفاهم مع تطبيق تواصل، الرائد في تكنولوجيا الاتصال في الإمارات.



ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات خرائط محسّنة للمستخدمين من الطرفين الذين يتوسّعون دولياً. حضر حفل التوقيع عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس الإدارة في تواصل، وإيريك تان، مدير الخدمات السحابية للمستهلكين في هواوي، قسم إدارة الأعمال والحلول الخارجية.

التعاون العميق في المعلومات لتعزيز بيانات خرائط Petal Maps

تواصل سوبر آب هو تطبيق رائد يقدم منصة اجتماعية للتواصل والمراسلة، مقرّها في أبوظبي وتعمل على نطاق عالمي.



تأسست تواصل لتكنولوجيا المعلومات في عام 2022، لتصبح رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في وقت قصير، ولتصل خدماتها اليوم إلى أكثر من 2.5 مليون مستخدم.



من خلال التطبيق نفسه، تلتزم تواصل بتقديم خدمات موثوقة وذات مستوى عالٍ وسهل الاستخدام يواكب التطورات السريعة في العالم الرقمي.

من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيقدم تطبيق تواصل لخرائط Petal Maps مسارات GPS المحلية وبيانات الطرق وصور الشوارع بزاوية 360 درجة ومعلومات محلية أخرى دقيقة. إضافة إلى ذلك، سيعزّز هذا التعاون بيئة بيانات Petal Maps العالمية، دعمًا للمستخدمين ولشركات السيارات الصينية في التوسع على المستوى العالمي. في الوقت نفسه، ستساعد الإمكانيات العالمية لمنصة خرائط Petal Maps في مواصلة توفير تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية احتياجات المسافرين وتوفير دعم خدمي فعّال لتعزيز الأعمال المحلية.

تعزيز بيئة بيانات عالمية لتسهيل التوسّع الفعّال لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم

تتعاون خرائط Petal Maps بنشاط مع شركاء عالميين في النظام البيئي، وتتكامل هذه البيانات العالمية من خلال البناء المشترك للنظام البيئي. وقد بلغت حتى الآن بيانات المنتجات المنافسة لشركات السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج أكثر من 320 مليون نقطة اهتمام (POI). خلال مؤتمر قمة مطوّري هواوي HDC·Together، الذي جرى في أغسطس من هذا العام، تم اقتراح استراتيجية خدمات هواوي للأجهزة المحمولة الخاصة بحلول السيارات HMS for Car لأول مرة.

بالإضافة إلى التعاون مع منصات متفوقة مثل خرائط Petal Maps، ستقدم استراتيجية HMS for Car خدمات شاملة مع منتجات وتجارب رائدة وخدمات بيئية أجنبية غنية، إضافة إلى تعاون في الحوسبة السحابية لـ هواوي، مما يضمن توسعًا عالميًا فعّالًا لشركات السيارات الصينية.

يمثل هذا التعاون المبتكر بين تطبيق تواصل وخرائط Petal Maps محطّة هامة لاستكشاف سوق الشرق الأوسط.



كذلك، يؤكّد على الالتزام المشترك في بناء حلول عالمية للسيارات مع أهم الشركاء وتوفير تجربة أفضل للمستخدم.

هذا وتبقى خرائط بيتال ملتزمة بتحسين نظامها البيئي العالمي للبيانات والخدمات، من خلال تقديم الدعم لشركاء السيارات الصينيين لتحقيق نجاح متميّز على المستوى العالمي







