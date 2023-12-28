تراجع جديد لأسعار النفط في تعاملات اليوم

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الخميس مجددا على خلفية المؤشرات على استمرار تراكم المخزونات الأمريكية وتراجع حجم التعاملات بسبب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط

القياسي للنفط الأمريكي تراجع إلى أقل من 73

دولارا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 9ر1%.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي

ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8ر1 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية.

وأشارت بلومبرج إلى أنه مازال من الصعب استخلاص تقديرات من بيانات نشاط التداول

خلال الأسبوع الذي يقع بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، كما أنه مازالت

كميات التداول في سوق العقود الآجلة محدودة، حيث انخفض حجم التداول عن متوسطه خلال الخمسين يوما الماضية.

ورغم تراجع الأسعار خلال اليومين الماضيين، فإنها مازالت أعلى بنسبة 8% عن مستواها قبل بداية الشهر الحالي نتيجة المخاوف التي أصابت المتعاملين بسبب هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني.

وفي لندن تراجع تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر1% إلى 98ر72 دولارا للبرميل تسليم

فبراير المقبل. كما تراجعت سعر خام برنت بنسبة 5ر1% إلى 43ر78 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل .



