21320 قتيلاً فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي لغزة إلى 21320 شخصاً في اليوم الثالث والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21320 شهيدا و55603 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".

وتابع أن الحصيلة الأخيرة تشمل 210 أشخاص "بينهم عائلات بأكملها" قتلت في ضربات اسرائيلية في الساعات الـ24 الأخيرة.

من جهة أخرى، أكد القدرة أن "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 312 كادرا صحيا جزء منهم من الطاقات التخصصية النادرة". وأضاف أن "الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات اسعاف وخروجها عن الخدمة".

وتابع أن "الاحتلال الاسرائيلي يستهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس عدة مرات ونخشى تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المؤسسات الدولية بزيارة الكوادر الصحية المعتقلين "وتفقد احوالهم والتحشيد الدولي للأفراج عنهم".