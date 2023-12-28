رئيس الدولة يستقبل ضيوف برزة قصر البحر

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم "الخميس"، في قصر البحر، جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموّه.
واطمأن رئيس الدولة على أحوال المواطنين، وتبادل الحديث معهم، وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه واهتمامه بشؤون الوطن والمواطن.
حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين والمواطنين.
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