رئيس الدولة يستقبل ضيوف برزة قصر البحر

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم "الخميس"، في قصر البحر، جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموّه.





واطمأن رئيس الدولة على أحوال المواطنين، وتبادل الحديث معهم، وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه واهتمامه بشؤون الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين والمواطنين.









