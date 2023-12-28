Friday, 29 December 2023 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يستقبل ضيوف برزة قصر البحر

12/28/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم "الخميس"، في قصر البحر، جموع المواطنين الذين قدموا للسلام على سموّه.


واطمأن رئيس الدولة على أحوال المواطنين، وتبادل الحديث معهم، وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه واهتمامه بشؤون الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين والمواطنين.



MENAFN28122023000110011019ID1107666529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث