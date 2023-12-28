توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أكثر من 13 ألفا في غزة

واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استفاد منها 13 ألفا و811 شخصا وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

تضمنت المساعدات، توزيع 2454 طردا غذائيا على النازحين في عدة مواقع مختلفة في القطاع إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، طردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرد آخر للأطفال، فضلا عن "605" أكياس نوم.



وتوزعت الطرود الغذائية بواقع 750 طردا على النازحين في مواصي خانيونس،و345 طردا بمدينة النصيرات في المحافظة الوسطى، و337 طردا على سكان منطقة النمساوي غرب خانيونس،و280 طردا على النازحين الشمال بمحافظة خانيونس، و180 طردا على النازحين الجدد بالمحافظة الوسطى ، و180 طردا في منطقة إيواء بجوار حي الزعاربة، و160 طردا على النازحين في حي تل السلطان غرب رفح،و152 طردا على النازحين شرق معبر رفح، و70 طردا على النازحين بمنطقة الحشاشين.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني.