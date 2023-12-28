الإمارات تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن غداً بشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة

دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ "الجمعة"، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين.

وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"

: "إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".