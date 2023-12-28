الإعلان عن مقتل رهينة أمريكية-إسرائيلية في قطاع غزة

أعلن تجمع "نير عوز" السكاني في جنوب إسرائيل، يوم الخميس، مقتل رهينة إسرائيلية أمريكية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.

ونقلت "فرانس برس عن بيان التجمع إن "جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت"، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة، وعملت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز". وقد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن السبت عن مقتله في أكتوبر. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.

وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الشهر "أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن لست متأكدا".



