الدبابات الإسرائيلية تتوغل في وسط غزة وغارة تقتل 20 فلسطينياً في رفح



تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى عمق بلدة في وسط قطاع غزة اليوم الخميس بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلا على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.

ونشر صحفي فلسطيني صورا لدبابات إسرائيلية بالقرب من مسجد في منطقة البريج التي تعج بالمباني، وتقدمت الدبابات على ما يبدو من بساتين على المشارف الشرقية للمنطقة.

وإلى الجنوب، قصفت القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمستشفى في قلب مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد داخل الأراضي المكتظة بالعائلات التي شردت خلال الحرب المستمرة منذ 12 أسبوعا.

وذكر أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية وقعت في وقت لاحق من اليوم الخميس قتلت 20 فلسطينيا وأصابت 55 في رفح. وأفاد مسعفون وسكان بأن المبنى الذي قُصف في الغارة الجوية كان يؤوي نازحين مدنيين.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق إن 210 فلسطينيين تأكد مقتلهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد قتلى الحرب إلى 21320 شخصا، أو ما يساوي تقريبا واحدا بالمئة من سكان القطاع. ويُخشى من وجود آلاف آخرين من القتلى تحت الأنقاض.

وينصب التركيز الرئيسي للقتال الآن على مناطق الوسط الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة الذي يقسم القطاع حيث أمرت القوات الإسرائيلية المدنيين بالإخلاء مع تقدم دباباتها.

ويتجه عشرات الآلاف من النازحين من مناطق النصيرات والبريج والمغازي في وسط غزة جنوبا أو غربا اليوم الخميس إلى مدينة دير البلح المطلة على البحر المتوسط والمكتظة بالفعل، ويتكدسون في مخيمات بنيت على عجل من الخيام المؤقتة.

وقالت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إن "أكثر من 150 ألف شخص - أطفال صغار ونساء يحملن أطفالا وأشخاص ذوي إعاقة وكبار السن - ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقال سكان ومسلحون إن الجزء الشرقي من البريج كان مسرحا لقتال عنيف صباح اليوم الخميس مع توغل الدبابات الإسرائيلية من الشمال والشرق.

وقال عمر (60 عاما) الذي أوضح أنه اضطر للنزوح مع ما لا يقل عن 35 فردا من عائلته "لقد أتت تلك اللحظة، كنت أتمنى ألا تحدث أبدا، ولكن يبدو أن النزوح أصبح لا بد منه".

وقال لرويترز عبر الهاتف رافضا نشر اسم عائلته خوفا من الانتقام "نحن الآن في خيمة في دير البلح بسبب هذه الحرب الإسرائيلية الوحشية". وأضاف "إسرائيل تقتل الأطباء والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين والمدنيين".

وقال يامن حمد، الذي يعيش في مدرسة في دير البلح منذ نزوحه من الشمال، إن اللاجئين الجدد الذين يصلون من البريج والنصيرات ينصبون الخيام أينما يجدون مساحة لذلك.

ومع نفاد الطعام، قال إنه قام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى رفح بالقرب من الحدود المصرية لشراء جوال من الطحين يزن 25 كيلوجراما لأسرته.

ويعمل الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على إنشاء أول مخيم منظم للنازحين في خان يونس.



وسيحتوي المخيم في المرحلة الأولى على 300 خيمة ستؤوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والإغاثة في الهلال الأحمر. وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتصل إلى 1000 خيمة لإيواء مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع.



قتال قرب مستشفى في خان يونس

تعرضت خان يونس، التي تقدمت فيها القوات الإسرائيلية هذا الشهر بعد انهيار هدنة استمرت أسبوعا، لقصف عنيف صباح اليوم الخميس من طائرات حربية ودبابات بالقرب من مستشفى الأمل الواقع إلى الغرب من مواقع التمركز الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يدير المستشفى ويقع مقره الرئيسي في مكان قريب، إن عشرة فلسطينيين قتلوا وأصيب 12 في قصف هناك، وهو الهجوم الثالث الذي يستهدف المنطقة المحيطة بالمستشفى في أقل من ساعة.

وقال سكان إنهم يعتقدون أن القوات الإسرائيلية تحاول خلق نزوح جماعي جديد قبل هجوم بري جديد في المدينة.

وعلى مسافة ليست ببعيدة من الأمل، يقع مستشفى ناصر، وهو المستشفى الرئيسي في خان يونس والأكبر الذي لا يزال يعمل في القطاع. وهناك كانت النساء والأطفال يصرخون أثناء إحضار القتلى والجرحى.

وكان طفل رضيع يرقد بلا حراك على سرير أطفال بينما يحاول المسعفون إفاقته. وأثناء ذلك أومأ أحد الأطباء برأسه "لا"، في إشارة إلى وفاة الطفل.

وأمسكت امرأة بفتاتين تنتحبان ويغطيهما الغبار بجوار سرير بينما كان يرقد طفل ملفوف في كفن أبيض ملطخ بالدماء بالقرب من قدمي جثة أخرى ملفوفة في بطانية.

وأعلنت إسرائيل عن مقتل ثلاثة آخرين من جنودها في القتال في المناطق الوسطى والجنوبية، ليصل عدد الجنود القتلى في الحملة البرية إلى 169. وشهد الأسبوع المنصرم قدرا من أكبر خسائرها في الحرب حتى الآن.

وأجبر جميع سكان غزة تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم مرة واحدة على الأقل، واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات. ولا يوجد سوى القليل من المستشفيات يعمل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس إنه "يأسف على الأذى الذي لحق بمدنيين أبرياء" جراء غارة جوية في 24 ديسمبر على مخيم المغازي للاجئين قتلت 70 شخصا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكر بيان الجيش أن الطائرات الحربية قصفت هدفين "متجاورين" للمكان الذي كان نشطاء حماس يعملون فيه، وأظهر تحقيق أولي أن المزيد من المباني القريبة أصيبت أيضا "مما تسبب على الأرجح في ضرر غير مقصود لمزيد من المدنيين غير المشاركين".

وأضاف "جيش الدفاع الإسرائيلي... يتحرك لاستخلاص الاستنتاجات واستقاء الدروس من هذه الواقعة".

ونددت وزارة الصحة الفلسطينية بالهجوم ووصفته بالمذبحة في منطقة سكنية مكتظة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر من أن "القصف العشوائي" يعرض التعاطف مع إسرائيل بين حلفائها للخطر. وقالت واشنطن علانية إن على إسرائيل أن تنتقل من حرب برية واسعة النطاق إلى حملة تستهدف زعماء حماس.

وذكرت مصر، التي اضطلعت بدور الوسيط واستضافت رئيس المكتب السياسي لحماس الأسبوع الماضي، أنها قدمت مقترحا لإنهاء إراقة الدماء، بما في ذلك خطة تتألف من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، لكنها لم تتلق بعد أي ردود من الأطراف المعنية.



