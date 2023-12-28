4 علامات لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الأنفلونزا

MENAFN - Khaberni) خبرني - في هذا الوقت من العام، قد يكون من السهل إرجاع بعض الأعراض إلى أمراض الشتاء مثل الأنفولونزا، إلا أننا قد نخلط بين أعراض هذه الأمراض وأعراض أمراض القلب التي قد تكون خطيرة على حياتنا.

فيما يلي 4 أعراض لأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن تشخيصها بشكل خاطئ على أنها أنفلونزا، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:



التعب



تدرج مؤسسة القلب البريطانية "التعب الشديد" كعلامة على قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب.

وبحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن التعب المستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان الى فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

ويُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة.







الغثيان



وفقاً لمايو كلينيك الأمريكية، يمكن أن يكون الغثيان علامة على مرض الشريان التاجي، والذي يكون أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال.







الحمى



غالباً ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالأنفلونزا. لكن شركة "بن ميدسين” الطبية تدرج الحمى كعلامة تحذير مبكرة لفشل القلب.

وتقول الشركة: "يمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة. في المراحل المبكرة، قد تشعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة، كما يمكن أن تكون الحمى علامة على التهاب عضلة القلب".

التعرق



في حين أن التعرق يمكن أن يكون أمراً طبيعياً، إلا أنه يمكن أن يشير أيضاً إلى أمراض القلب.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية فإن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة تدل حالة قلب طارئة تستوجب الإسعاف الفوري.