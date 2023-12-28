الفقراء في إسرائيل يزدادون فقراً.. أرقام رسمية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير رسمي إسرائيلي أن حوالي مليوني مواطن بينهم 870 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل، وقال موقع Ynet الإسرائيلي، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل بات يثير قلقاً كبيراً.

إذ أصبحت معدلات التفاوت في الدخل والفقر في إسرائيل واضحة ومرتفعة للغاية، حتى في المقارنات الدولية، وفق ما جاء في استهلال تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الرسمية الإسرائيلية.

تُظهِر بيانات التقرير أنَّ 1.98 مليون شخص كانوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر في إسرائيل عام 2022، بينهم 873.3 ألف طفل و152.5 ألف من كبار السن.



كما ذكر التقرير: "يُظهِر فحص نطق الاستثمار في الرعاية الاجتماعية أنَّ الموارد المخصصة للإنفاق على الرعاية الاجتماعية في إسرائيل مقارنةً بالبلدان المتقدمة هو من بين الأدنى في العالم".

وفق التقرير فإنه ففي عام 2022، "مثَّل الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمتوسط 22.4% في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم تحل سوى كوريا وأيرلندا في مرتبة أدنى من إسرائيل".





** الفقر في إسرائيل يزداد

يتضح من بيانات التقرير أنَّ وضع السكان الفقراء تدهور في عام 2022، إذ سُجِّلَت زيادة في عمق وشدة الفقر في إسرائيل بين كل الفئات السكانية تقريباً، بما في ذلك ارتفاع نسبة الفقر بين الأطفال من 28% عام 2021 إلى 28.2% عام 2022.



بينما انخفضت نسبة الفقر بين كبار السن من 15% إلى 12.7% نتيجة لزيادة بدلات مخصصات ضمان الدخل للمواطنين من كبار السن وتوسيع نطاق المؤهلين للحصول عليها، لكن لا يزال هناك الكثير من كبار السن الذين يواجهون مصاعب مالية.

يشير التقرير إلى أنَّ نسبة الفقر في إسرائيل بين الأسر الشابة وصولاً إلى سن 29 عاماً -والكثير منها في بداية مسيراتها المهنية- مرتفعة، فهذه الفئة تمثل 13.9% من كل الأسر الإسرائيلية، لكنَّها تمثل 28.5% من الأسر الفقيرة. ويذكر التقرير أنَّ المساهمة الحكومية لتقليص الفقر لدى هذه الأسر منخفض نسبياً.





** التوظيف لا يُنقذ من الفقر

يؤكد مُعِدّو التقرير أنَّ التوظيف هو إحدى الوسائل الرئيسية للخروج من الفقر. ويضيفون: "لكنَّه مع ذلك لا ينقذ بالضرورة الأسر الفقيرة من الفقر، خصوصاً حين يكون مستوى الدخل منخفضاً".



فيما أصبح الفقر في إسرائيل بين أسر العمال ظاهرة شائعة بصورة متزايدة، فوصل إلى 22.5% لدى الأسر ذات العائل الواحد، و8.6% لدى الأسر ذات العائلين أو أكثر.

بحسب التقرير، فإنَّ نسبة الفقر بين الأسر العربية بقيت دون تغيير تقريباً عند مستوى 39%، في حين تراجعت بين الأسر الحريدية المتدينة من 34.4% إلى 33.7%.



وبلغت نسبة الفقراء من العرب والحريديم من إجمالي السكان 64.3% عام 2022 -العرب بنسبة 41.9% والحريديم بنسبة 22.4%- وهو ما يُمثِّل ضعف نسبتهم في السكان.





** مستويات فقر عالية للغاية

يقول روني ستراير، الأستاذ بجامعة حيفا ورئيس مجلس الأمن الغذائي: "يوضح التقرير بجلاء السياسة الخاطئة التي تتسبب في الإبقاء على مستويات عالية للغاية من الفقر، وهي من بين الأعلى في العالم".

كما أوضح: "إذا تحدثنا عن الفقر باعتباره انعدام فرص العمل والأمن الاجتماعي والإسكاني والغذائي، فإنَّ دولة إسرائيل تتفوق في تلبية هذه الأنماط الأربعة للأمن".

أضاف: "لكن يجب أن يختفي مبدأ القطاعية، وأن يحل محله الاستثمار في المهارات الصناعية، خاصةً في الأسر العربية والحريدية. ويجب تطوير رأس المال البشري في هذه الأسر، من حيث التعليم والتدريب المهني والتوجيه نحو سوق العمل، لأنَّ الناس يبقون في وظائف لا تنتشلهم من الفقر".

وفقاً لستراير، يجب أيضاً إعادة النظر في بدلات مخصصات ضمان الدخل التي لا تتماشى مع تكاليف المعيشة في البلاد.

في عام 2022، زادت نسبة الأفراد الذين يشهدون انعداماً شديداً للأمن الغذائي ونسبة الأسر التي لا تتمكن من تغطية كل نفقاتها. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في نسبة الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول وجبة واحدة على الأقل يومياً وكذلك عن الأنشطة الترفيهية لأسباب اقتصادية.



وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة التأمين الاجتماعي في الربعين الثاني والثالث من عام 2023، فإنَّ 30.9% من السكان البالغين يعيشون في حالة انعدام للأمن الغذائي لأسباب اقتصادية: 12.6% في حالة أمن غذائي منخفض للغاية، و18.3% في حالة أمن غذائي منخفض.

بينما توجد أعلى نسبة من انعدام الأمن الغذائي في المجتمع العربي، بنسبة 62.7%، يعيش نصفهم تقريباً في حالة أمن غذائي منخفض للغاية. وتعكس البيانات الرئيسية الواردة في التقرير الوضع في إسرائيل عام 2022، أي فترة ما قبل الحرب.

