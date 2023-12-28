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السعود دور مهم لقطاع التعاون في توفير السلع بأنسب الأسعار

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفائز بانتخابات الاتحاد، مؤكدا أن القطاع التعاوني من أهم القطاعات التي تهتم بها الكويت ووزارة الشؤون نظرا للخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على توفير السلع بأنسب الأسعار.
وتمنى السعود لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات الجديد التوفيق والتعاون المثمر لما فيه نهضة الحركة التعاونية.
وحرصت الوزارة على إجراء الانتخابات بعد اكتمال انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتوقف لأكثر من عامين حتى تتسلم هذه القيادات الشابة دفة قيادة الاتحاد للعمل على معالجة المصاعب التي يواجهها الاتحاد.

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