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إشادة بحسن تنظيم العمومية والانتخابات

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
شهدت الجمعية العمومية والانتخابات التي أجريت في مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنظيما مميزا وغير مسبوق، وهو ما دعا الكثير من التعاونيين إلى الإشادة بإدارة الاتحاد ومديره العام بداح السهلي. ولقي الناخبون والحضور في الجمعية العمومية جميل الترحاب وحسن الاستقبال، كما كان لافتا الأداء المهني والفني المنضبط من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في ضبط إيقاع الانتخابات دون حدوث أي شيء يعكر صفو هذا الحدث.

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