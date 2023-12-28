إشادة بحسن تنظيم العمومية والانتخابات

إشادة بحسن تنظيم العمومية والانتخابات
التاريخ
12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
شهدت الجمعية العمومية والانتخابات التي أجريت في مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنظيما مميزا وغير مسبوق، وهو ما دعا الكثير من التعاونيين إلى الإشادة بإدارة الاتحاد ومديره العام بداح السهلي. ولقي الناخبون والحضور في الجمعية العمومية جميل الترحاب وحسن الاستقبال، كما كان لافتا الأداء المهني والفني المنضبط من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في ضبط إيقاع الانتخابات دون حدوث أي شيء يعكر صفو هذا الحدث.
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