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نقابة نفط الكويت عقدت جمعيتها العمومية غير العادية ووافقت على تعديل اللائحة

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أنها عقدت جمعيتها العمومية وسط حضور حاشد وتمت الموافقة على تعديل اللائحة.
وقال رئيس النقابة عباس عوض ان النقابة حققت إنجازات تاريخية لصالح العمال بالتوقيع على أكبر اتفاقية مع إدارة الشركة، والتي تشمل العديد من الاستحداثات والترقيات لمصلحة العاملين جميعا وأهمها: تسكين جميع الشواغر في مجموعة الإطفاء والترقيات والتسكين لجميع الشواغر المتاحة بعد انتهاء قرار وقف الترقيات.
وتابع عوض: «وكذلك الموافقة على استحداث شواغر لدرجة 16 والترقيات لمسمى ضابط أمن أول الدرجة (15) والسماح لهم بالعمل في نظام النوبات.
وزاد بقوله: «والموافقة على عمل دراسة شاملة لجميع المسميات في أقسام معاينة الآبار.. تمت الموافقة على دراسة عمليات الغاز للمهندسين والفنيين وبناء عليه سوف تتم الترقيات، والموافقة على مبدأ فصل مراكز التجميع في مجموعة عمليات الإنتاج وبناء عليه سوف تتم الترقيات».
وتابع: «وتضمنت الاتفاقية كذلك الموافقة على دراسة مناولة المياه، وبناء عليه ستتم الترقيات، وتمت الموافقة على ترقيات فني مختبر أول وإعادة كبير فني المختبر إلى منطقة الرتقة في مختبرات الإنتاج».
وختم عوض تصريحاته لعمال الشركة «انتم تستحقون» وهذه الإنجازات نتيجة جهودكم ودعم الجمعية العمومية لمجلس إدارة النقابة.

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