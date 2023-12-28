نقابة نفط الكويت عقدت جمعيتها العمومية غير العادية ووافقت على تعديل اللائحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أنها عقدت جمعيتها العمومية وسط حضور حاشد وتمت الموافقة على تعديل اللائحة.
وقال رئيس النقابة عباس عوض ان النقابة حققت إنجازات تاريخية لصالح العمال بالتوقيع على أكبر اتفاقية مع إدارة الشركة، والتي تشمل العديد من الاستحداثات والترقيات لمصلحة العاملين جميعا وأهمها: تسكين جميع الشواغر في مجموعة الإطفاء والترقيات والتسكين لجميع الشواغر المتاحة بعد انتهاء قرار وقف الترقيات.
وتابع عوض: «وكذلك الموافقة على استحداث شواغر لدرجة 16 والترقيات لمسمى ضابط أمن أول الدرجة (15) والسماح لهم بالعمل في نظام النوبات.
وزاد بقوله: «والموافقة على عمل دراسة شاملة لجميع المسميات في أقسام معاينة الآبار.. تمت الموافقة على دراسة عمليات الغاز للمهندسين والفنيين وبناء عليه سوف تتم الترقيات، والموافقة على مبدأ فصل مراكز التجميع في مجموعة عمليات الإنتاج وبناء عليه سوف تتم الترقيات».
وتابع: «وتضمنت الاتفاقية كذلك الموافقة على دراسة مناولة المياه، وبناء عليه ستتم الترقيات، وتمت الموافقة على ترقيات فني مختبر أول وإعادة كبير فني المختبر إلى منطقة الرتقة في مختبرات الإنتاج».
وختم عوض تصريحاته لعمال الشركة «انتم تستحقون» وهذه الإنجازات نتيجة جهودكم ودعم الجمعية العمومية لمجلس إدارة النقابة.
MENAFN28122023000130011022ID1107666515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.