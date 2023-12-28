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الأعلى للقضاء يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
نهوضاً بسير العدالة وتيسيرا لخطوات التقاضي واختصارا للإجراءات ولمعالجة تكدس الطعون والقضايا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية أبرزها تعديل المرسوم بقانون رقم (38 لسنة 1980) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسنة 1981) بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل، والمرسوم بقانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل.
‏جاء ذلك في بيان، تلقت «الأنباء» نسخة منه: «وتم إرسال التعديلات المقترحة إلى وزير العدل توطئة لرفعها لمجلس الوزراء الموقر إعمالا لحكم المادة 71 من المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل.
‏وأضاف: «بالإضافة إلى قرارات وتعاميم اتخذت - وأخرى - ستصدر قريبا تباعا لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.

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