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كونا اختتام مبادئ التصوير الفوتوغرافي

12/28/2023 2:37:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «مـبـادئ الـتـصوير الفوتوغرافي» الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وأكد مقدم البرنامج رئيس قسم التصميم والتصوير في «كونا» مصطفى البدر أهمية تعرف العاملين في المجال الإعلامي والعلاقات العامة في المؤسسات على مبادئ التصوير الفوتوغرافي والاختلاف بين الكاميرات والعدسات بما يساعدهم في أداء مهامهم.
وبين البدر أن البرنامج تطرق إلى التعرف على أنواع الكاميرات والعدسات واستخداماتها ووظائف هذه الكاميرات والعدسات، مشيرا إلى أن المشاركين في البرنامج قاموا ببعض التدريبات العملية وكذلك رحلة ميدانية للتصوير بهدف دمج التعلم النظري والعملي في البرنامج. وتناول البرنامج التدريبي شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.

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