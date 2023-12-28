Thursday, 28 December 2023 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراكز للإيواء وحماية الطفل في العاصمة والفروانية قريبا

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بزيارة ميدانية إلى مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل لمحافظتي العاصمة والفروانية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على سير العمل بها وافتتاحها في القريب العاجل.
ورافق الوزير خلال الجولة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي، وفريق من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوكيل المساعد لقطاع التنمية د.خالد العجمي والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف د.بدر العدواني وخلال الزيارة تم شرح آلية العمل وتجهيز المباني بما يتناسب مع احتياجات النزلاء.

MENAFN28122023000130011022ID1107666511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث