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وزير الشؤون العمل الخيري الوجه المشرق للكويت

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالعمل الخيري المميز الذي تقدمه الجمعيات الخيرية داخل الكويت وخارجها والذي يعتبر الوجه المشرق للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود الكبيرة لم تأت من فراغ بل من خلال عمل مؤسسي واضح ومميز.
جاء ذلك خلال تكريم عدد من الجمعيات الخيرية الحاصلة على شهادة الجودة بحضور عدد من الشخصيات الرائدة في العمل الخيري والإنساني.
وتطرق السعود إلى أهمية الربط الآلي والتحول الرقمي في مجال العمل الخيري لما له من آثار إيجابية تساعد الجمعيات الخيرية والوزارة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مؤكدا ان دور الوزارة محوري ومهم في دعم الجمعيات الخيرية من خلال التعاون البناء وتسهيل العقبات بما يتوافق مع القانون لإظهار العمل الخيري بالشكل المطلوب والسليم.
بدوره، أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي أن هذا التكريم يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون لإبراز دور الجمعيات الخيرية ولاسيما الحاصلة على شهادة الجودة، لافتا الى ان الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية لن تألو جهدا في التحول الرقمي والربط الآلي الكامل مع الجهات الأخرى خلال الفترة المقبلة. ورحب العجمي بأي ملاحظات ومقترحات تهدف الى تطوير عمل الجهات الخيرية بالتعاون مع الإدارة المختصة بهذا الشأن.
من جهته، أشاد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بدور وزارة الشؤون في دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن الوزارة سند للعمل الخيري وهذا الشيء ليس بمستغرب حيث ان الكويت لاتزال رائدة في العمل الخيري على مستوى العالم.

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