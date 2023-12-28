السكنية إدارة خدمة المواطن تعاود استقبال المراجعين يوم الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن ادارة خدمة المواطن بالمؤسسة توقفت عن العمل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 الى 7 مساء أمس الخميس وذلك لوجود أعمال صيانة على الشبكة الداخلية للمؤسسة خلال الفترة المسائية.
وأضافت «السكنية» أن ادارة خدمة المواطن سوف تعود لاستقبال المواطنين خلال الفترتين الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر العمل على استقبال معاملات المواطنين عبر الخدمات الإلكترونية وتطبيق «سهل» الحكومي على مدار الساعة.
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