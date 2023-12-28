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السكنية إدارة خدمة المواطن تعاود استقبال المراجعين يوم الثلاثاء المقبل

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن ادارة خدمة المواطن بالمؤسسة توقفت عن العمل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 الى 7 مساء أمس الخميس وذلك لوجود أعمال صيانة على الشبكة الداخلية للمؤسسة خلال الفترة المسائية.
وأضافت «السكنية» أن ادارة خدمة المواطن سوف تعود لاستقبال المواطنين خلال الفترتين الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر العمل على استقبال معاملات المواطنين عبر الخدمات الإلكترونية وتطبيق «سهل» الحكومي على مدار الساعة.

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