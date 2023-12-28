لا أزمة بصل والأسعار بين 240 و250 فلسا للكيلو بالشبرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«التجارة»: الخضار والبصل متوافران في السوق المحلي.. وهناك مصادر متعددة للاستيراد
عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات من الخضار والبصل متوافرة في السوق الكويتي، وما تردد عن احتكار مواد أو سلع من الخضار في الموانئ الكويتية أو المخازن غير صحيح. وأضافت «التجارة» في تصريح صحافي أن هناك مصادر متعددة لاستيراد الخضار والبصل.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء»، ان البصل التركي والإيراني والأردني متوافر في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 240 و250 فلسا للكيلو في شبرة الخضار منفذ البيع الرئيسي، مشيرا الى ان البصل المصري والهندي سوف يتوفر في الاسواق المحلية بداية شهر يناير. وأضاف السبيعي ان السوق المحلي لا توجد فيه أزمة بصل، لافتا إلى انه تواصل مع بعض تجار أو مستوردي البصل في الكويت، وأكدوا له ان البصل اليمني والهندي والمصري سيتوافر في الأسواق خلال أيام.
MENAFN28122023000130011022ID1107666508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.