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لا أزمة بصل والأسعار بين 240 و250 فلسا للكيلو بالشبرة

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • «التجارة»: الخضار والبصل متوافران في السوق المحلي.. وهناك مصادر متعددة للاستيراد


عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات من الخضار والبصل متوافرة في السوق الكويتي، وما تردد عن احتكار مواد أو سلع من الخضار في الموانئ الكويتية أو المخازن غير صحيح. وأضافت «التجارة» في تصريح صحافي أن هناك مصادر متعددة لاستيراد الخضار والبصل.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء»، ان البصل التركي والإيراني والأردني متوافر في الأسواق المحلية بأسعار تتراوح بين 240 و250 فلسا للكيلو في شبرة الخضار منفذ البيع الرئيسي، مشيرا الى ان البصل المصري والهندي سوف يتوفر في الاسواق المحلية بداية شهر يناير. وأضاف السبيعي ان السوق المحلي لا توجد فيه أزمة بصل، لافتا إلى انه تواصل مع بعض تجار أو مستوردي البصل في الكويت، وأكدوا له ان البصل اليمني والهندي والمصري سيتوافر في الأسواق خلال أيام.

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