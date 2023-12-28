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الهلال الأحمر يفتتح دارا للأيتام ومركزا صحيا في حضرموت

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مركز المرحوم علي يوسف المزيني لرعاية وتأهيل الأيتام ومركز المرحومة شاهة عبدالرزاق الصحي في منطقة الساحل بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. ودشن وفد الجمعية الزائر إلى اليمن ومسؤولون في السلطة المحلية أمس الأول الأربعاء العمل في مركز (المزيني) للأيتام بمنطقة «روكب» المبني على مساحة 620 مترا مربعا ويتكون من دورين يشتملان على معامل الخياطة والتطريز والحاسوب والكوافير إضافة إلى التدبير المنزلي ويستفيد منه 600 يتيم. كمــــا افتتـــح الوفــــد والمسؤولون المحليون مركز المرحومة شاهة عبدالرزاق الصحي الذي يتكون من الصيدلية والطوارئ والمختبر والعيادات التخصصية والعمليات الصغرى وقسم الأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة. وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي خلال حفل التدشين إن الكويت «كانت ولاتزال سباقة في دعم اليمن وبشكل خاص حضرموت في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة». من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي رئيس الوفد إلى اليمن أنور الحساوي بالتسهيلات التي قدمها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح العمقي لتنفيذ مشاريع المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة.

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