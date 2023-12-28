تشييع جثماني فقيدي حادثة الأنبار

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك التنيبتم أمس تشييع جنازة فقيدي حادثة «الأنبار» المواطن فيصل المطيري والمقيم السعودي أنور الظفيري اللذين توفيا في العراق منذ أيام وذلك في مقبرة الصليبخات. وقد حضر التشييع بالإضافة إلى ذوي الفقيدين عدد من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية السابق الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، بالإضافة إلى حشد من المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، ثمن أقارب الفقيدين الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في العراق، معربين عن الشكر والتقدير على التفاعل من جانب مختلف شرائح المجتمع. وأعربوا عن أملهم في أن تتوصل التحقيقات الجارية إلى ملابسات ما حدث بالضبط وإجلاء حقيقة الواقعة، مؤكدين أن الفقيدين لم يرتكبا أي مخالفات حيث كانا يمارسان رياضة القنص في منطقة مصرح بممارسة الصيد فيها وأنهما كانا قد حصلا على ترخيص من السلطات العراقية لذلك بعد الدخول إلى العراق بشكل رسمي وشرعي. هذا وكانت السلطات العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي عن العثور على جثتي المواطن الكويتي والمقيم السعودي، واللذين اختفيا في وقت سابق بمحافظة الأنبار في العراق، حيث أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى التنسيق مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.