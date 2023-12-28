Thursday, 28 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرزام اختتم نسخته الرابعة بنجاح

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم معرض مرزام أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت نسخته الرابعة بنجاح لافت، رغم تزامن اليوم الأخير للمعرض مع اعلان وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث بلغت قيمة الفواتير المستبدلة بكوبونات السحب التي فاز بها زوار المعرض قبل ست ساعات من اغلاق المعرض 500 ألف دينار كويتي، كما تجاوزت قيمة التبرعات لحملة «أغيثوا فلسطين» عبر الهلال الأحمر 14000 دينار، وفاق عدد زوار المعرض خلال فترة اقامته 400 ألف زائر، فيما أعلنت إدارة معرض مرزام الرابحين في مسابقة أجمل جناح للشركات المشاركة في مرزام، حيث فاز «البيت الخشبي» بفئة الجمال، و«صبارة» بفئة الاستدامة، إضافة الى فوز برو بينترز بفئة الابتكار. وفي السياق ذاته، كشفت منظمة ومؤسسة معرض مرزام م.فرح الحميضي عن انطلاق التحضيرات لاقامة النسخة الثانية لمعرض مرزاميات رمضان أكبر معرض لتجهيز وتجميل المنزل لرمضان في الأرينا ـ مول 360، في الفترة من 24 حتى 27 يناير والذي سيستضيف أكثر من 130 مشاركا من شركات كويتية وعلامات إقليمية وعالمية لتقديم منتجات وخدمات للاحتفاء بالشهر الفضيل، مشيرة الى أن مرزاميات رمضان إحدى النسخ المصغرة والمتخصصة لمعرض مرزام الأكبر والتي تركز على التجهيزات لشهر رمضان بكل ما تشمله من ديكورات مبتكرة تواكب فرحة استقبال الشهر الفضيل وتتناغم مع أجوائه للإفطار والسحور والغبقات، فضلا عن تقديم أفكار مبتكرة لهدايا الاحتفال بقدوم رمضان وتوزيعات القرقيعان وعروض حصرية للزوار، موضحة أن المعرض سيبهر زواره في نسخته الثانية شكلا ومضمونا حيث تم تقييم نتائج النسخة الأولى لمرزاميات رمضان بشكل دقيق للاستفادة منها في تطوير النسخة اللاحقة وهو ما يتم اتباعه أيضا مع معرض مرزام.

MENAFN28122023000130011022ID1107666505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث