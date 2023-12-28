منازل القابضة تتبرع لجمعية النوري الخيرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار العمل بوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، وضمن برنامج «منازل» للمسؤولية الاجتماعية، ودورها الإنساني وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، قامت شركة منازل القابضة ممثلة بمدير الشؤون الإدارية والعلاقات العامة حمد المضاحكة بالمساهمة في الحملة الإغاثية التي أطلقتها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية «دثروني لشتاء دافئ» والتي يتم من خلالها توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية للمحتاجين، ومثل هذه المساهمات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني تجاه شركات القطاع الخاص لمشاركة جمعيات النفع العام.
وأعرب مدير قطاع تنمية الموارد والاعلام عبداللطيف الدواس عن تقديره للدعم الذي قدمته شركة منازل القابضة، سائلا الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
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