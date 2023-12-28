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منازل القابضة تتبرع لجمعية النوري الخيرية

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار العمل بوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، وضمن برنامج «منازل» للمسؤولية الاجتماعية، ودورها الإنساني وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، قامت شركة منازل القابضة ممثلة بمدير الشؤون الإدارية والعلاقات العامة حمد المضاحكة بالمساهمة في الحملة الإغاثية التي أطلقتها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية «دثروني لشتاء دافئ» والتي يتم من خلالها توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية للمحتاجين، ومثل هذه المساهمات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني تجاه شركات القطاع الخاص لمشاركة جمعيات النفع العام.
وأعرب مدير قطاع تنمية الموارد والاعلام عبداللطيف الدواس عن تقديره للدعم الذي قدمته شركة منازل القابضة، سائلا الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

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