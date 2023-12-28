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الجلاوي لـ الأنباء المركز الحرفي الشبابي يقدم دورات بالتراث الكويتي

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرت اللقاء: آلاء خليفة
يسعى المركز الحرفي الشبابي التراثي التابع للهيئة العامة للشباب إلى تطوير مهارات الشباب واكتساب خبرات جديدة في مجالات مختلفة وتشجيع الشباب لتعلم هوايات تعود عليهم بالنفع والفائدة، ويقدم المركز دورات تدريبية عدة تسهم في صقل خبرات ومواهب الشباب نحو حرف تقليدية كويتية وبإشراف من مدربين متخصصين وجميع تلك الدورات تقدم مجانا لفئة الشباب بهدف صقل مهاراتهم وخبراتهم.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على المركز الحرفي الشبابي التراثي التابع للهيئة العامة للشباب، زارت «الأنباء» مقر المركز في منطقة القادسية وأجرينا حوارا خاصا مع مدير ادارة الانشطة الفنية والثقافية في الهيئة العامة للشباب غازي الجلاوي، الذي أوضح ان المركز يقدم دورات حرفية تختص بالتراث الكويتي القديم مثل دورة صناعة البوم ودورة صناعة المسابيح والخزف والخوص والسدو وتشكيل النحاس والمباخر والخراطة والرسم على الخشب وغيرها من الدورات الحرفية التي يتم تقديمها للشباب من الجنسين من الفئة العمرية 17 إلى 35 عاما.
وأفاد الجلاوي بأن الدورات تقدم بداية من شهر يونيو إلى نهاية شهر مارس، لافتا إلى ان تنظيم الدورات تقريبا يكون على مدار العام، واشاد بإقبال الشباب على المشاركة في تلك الدورات التدريبية وهناك دورات يكون الاقبال بها كبيرا ودورات اخرى يكون الاقبال بها متوسطا ولكن لا يوجد اقبال ضعيف على اي دورة من الدورات التي يتم تقديمها.
كما أكد ان الهيئة العامة للشباب ممثلة بقياداتها تقدم كل اشكال الدعم للمركز ويتم تخصيص ميزانية سنوية لدعم أنشطة المركز ودوراته التي يتم تقديمها خاصة انها تقدم للشباب بالمجان.
وأوضح الجلاوي أن المركز الحرفي كان يشارك بمعرض كبير في قرية صباح الأحمد التراثية في منطقة السالمي لمدة 7 سنوات في الموروث الشعبي، كما يشارك في معارض تقام بقرية يوم البحار التراثية التابعة لوزارة الاعلام خلال فترة الأعياد الوطنية.
ودعا الجلاوي جميع الشباب إلى الالتحاق بالدورات التدريبية والاستفادة منها، خاصة انها مجانية دون اي رسوم، موضحا انه يتم الاعلان عن كل تفاصيل تلك الدورات في حسابات الهيئة العامة للشباب بوسائل التواصل الاجتماعي وايضا عن طريق وسائل الاعلام يتم الاعلان بها عن الدورات.
وكشف عن مشاركة المركز في قرية يوم البحار التراثية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرا إلى انه سيتم تقديم دورات حرفية في القرية للجمهور وستكون خاصة بمختلف الحرف التراثية الكويتية القديمة.
واشاد الجلاوي بجميع المنتجات التي يقوم بها الشباب المشاركين في المعرض ومنها المجسمات الخزفية لمعالم الكويت القديمة واللوحات التي تبرز التراث الكويتي القديم ومنها السفن الشراعية والمساجد القديمة التي كانت موجودة في منطقتي شرق والقبلة والتي تفيد الشباب في تنمية مهاراتهم اليدوية وتعزيز مفهوم التراث لديهم، مؤكدا اهمية تعليم جيل الشباب الإرث الكويتي، لاسيما ان معظم الحرف في هذه الدورات التي يتم تعليمها للشباب من الحرف المنتجة ومنتجاتها مستحدثة تحمل في روحها طابع التراث الكويتي.
واردف الجلاوي ان دورة التشكيل الخزفي تعلم المتدرب التشكيل والمهارات الفنية الخزفية وعمل مجسمات وطريقة الحرق بالأفران واستخدام «الجليزات» في التلوين، اما دورة صناعة المسابيح فتسهم في تعليم الشباب كيفية خراطة المسابيح وعمل الخرز والمواد والآلات المستخدمة لانتاجها بأشكالها وأحجامها المختلفة، لافتا إلى ان دورة الخراطة تعلم المتدرب الخراطة على الخشب وكيفية قص الخشب وتشكيله بصور مختلفة مثل الاطباق والمباخر وبعض الاعمال الفنية الخشبية ثم تلوينها بمواد حافظة.
وأفاد بأن دورة الرسم على الخشب تتضمن تدريب الشباب على اساسيات الرسم بالحرق على الخشب باستخدام كاوية الخشب، إلى جانب تدريبهم على كيفية عمل لوحات فنية وتراثية باستخدام الالوان الزيتية والرصاص والاكريلك.
وأكد ان هناك ايضا دورات حرفية متنوعة تتضمن تدريب الشباب على صناعة صناديق وأبواب، يتم فيها قص الخشب وتركيبه وصبغه ثم التشكيل بالدبابيس الذهبية والنحاس بأشكال مختلفة، لافتا إلى ان دورة «ترديع الميدار» تقوم بتعليم المتدرب على كيفية ربط الخيط بالميدار اثناء صيد الاسماك (الحداق).
وأفاد الجلاوي بأن الهدف من تلك الدورات استثمار طاقات الشباب وتعليمهم مهارات وحرفا جديدة.

  • مشاركون في الدورات لـ ((الأنباء)): ساهمت في صقل مهاراتنا ومواهبنا

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