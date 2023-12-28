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شتاء الكويت يجذب الآلاف من طيور اللوه

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في شتاء الكويت كل عام تزور آلاف الطيور من «اللوه» (الغاق الكبير) مختلف شواطئ البلاد، لكن المختلف هذا العام رصدها بشكل فريد وغريب بعد اتخاذها إحدى السفن القديمة الغارقة في منطقة عشيرج مستقرا لها دون غيرها من السفن الأخرى هناك، ما شكل لوحة جمالية لونية أشبه بالخيال.
وبعد رحلة تعقب ورصد استمرت ست سنوات، تمكن عضو مجلس إدارة فريق عدسة البيئة الكويتية عمر السيد عمر، وهو أحد هواة التصوير والطيور، من رصدها وتصويرها وتوثيقها في المنطقة ذاتها والتأكد من استقرار طيور «اللوه» على السفينة نفسها رغم وجود العديد من السفن الغارقة هناك.
وقال السيد عمر لـ «كونا» أمس إن «اللوه» من الطيور البحرية التي تزور الكويت شتاء باعتبارها توفر البيئة المناسبة والغذاء لها في مختلف شواطئها، وهي تصل بمجموعات كبيرة بالآلاف إلى جزيرة أم النمل وعلى شواطئ الجديليات والجهراء والصليبخات، لكن تجمعها على سفينة غارقة في عشيرج يعتبر أمرا فريدا ومختلفا.
وأشار إلى أن «اللوه» من الطيور البحرية التي تستطيع الغوص تحت الماء حتى 45 مترا لتصطاد وتتغذى على الأسماك، وهي ماهرة في الصيد وسريعة في الطيران وتعيش عل شكل مجموعات.

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