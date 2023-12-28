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الأنباء تعود الثلاثاء والموقع الإلكتروني على مدار الساعة

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، تحتجب «الأنباء» ورقيا يومي الأحد والإثنين المقبلين مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت) وتعود الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، على أن يتابع الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» أعماله على مدار الساعة (24/24) في رصد ونشر مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا.

كل عام وأنتم بخير.

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