الأنباء تعود الثلاثاء والموقع الإلكتروني على مدار الساعة

الأنباء تعود الثلاثاء والموقع الإلكتروني على مدار الساعة
التاريخ
12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، تحتجب «الأنباء» ورقيا يومي الأحد والإثنين المقبلين مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت) وتعود الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، على أن يتابع الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» أعماله على مدار الساعة (24/24) في رصد ونشر مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا.
كل عام وأنتم بخير.
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