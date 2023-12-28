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الجارالله يمنع الخصم من مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي المالية

12/28/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط توزيع مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «المالية» بما يحقق العدالة بين الموظفين، والذي منع من خلاله الخصم من مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين.
ويمنع القرار الجديد ما كان معمولا به مسبقا بتقسيم وتصنيف الموظفين الحاصلين على تقييم «امتياز» إلى درجات وفئات تمنع بعضهم من الحصول على كامل مكافأة الأعمال الممتازة.
كما يمنع القرار أيضا خصم أي مبالغ من مكافأة الأعمال الممتازة من الموظفين ذوي الإعاقة، والموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل وفق المجلس الطبي أو وفق قانون الطفل، مما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الوزارة.

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